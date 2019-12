De uitzending van 1 december

Reflecteren op aidsepidemie: een groot trauma

Vandaag staat de wereld stil bij de 32 miljoen mensen die tot nu toe stierven aan de gevolgen van aids. In de eerste jaren van de epidemie stond een seropositieve test gelijk aan een doodvonnis. In de grote steden in de Verenigde Staten velde de ziekte een hele generatie voornamelijk homoseksuele mannen. Nu, drie decennia na het uitbreken van de epidemie, reflecteert een nieuwe generatie schrijvers en theatermakers op die verwoestende periode.