De uitzending van 30 november

Bouterse veroordeeld voor Decembervoorden

De Surinaamse president Desi Bouterse komt morgenochtend terug in zijn land. Hij is nu nog op staatsbezoek in China. De krijgsraad in Paramaribo veroordeelde de 74-jarige Bouterse gisteren tot twintig jaar voor zijn rol in de Decembermoorden in 1982.

Wie zijn de vrouwelijke rechters die president Bouterse veroordeelden? Te gast is Kathleen Ferrier, oud-CDA-Kamerlid en dochter van de oud-president van Suriname. En wat weten Surinaamse jongeren nog van Decembermoorden? Daarover maakte Ananta Khemradj een film.