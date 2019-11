Edgar Davids: racisme in voetbal is 'wond die gedesinfecteerd moet worden'

Racisme in het voetbal "is een heel diepe wond die gedesinfecteerd moet worden". Dat zegt voormalig topvoetballer Edgar Davids. "En er moet toch even gekeken worden naar de oorzaak van het gezwel."

Davids reageert op het voornemen van het kabinet en voetbalbond KNVB om met een actieplan tegen racisme in de Nederlandse stadions te komen. Het duurt nog even tot het plan er is, maar in ieder geval komen er meer camera's in stadions om zich misdragende supporters makkelijker te herkennen. En de KNVB is van plan langere stadionverboden op te leggen.

"Ik denk dat het een begin is", zegt Davids. "Ik denk het een pleister is op de wonde. Er moet nog veel gebeuren. Camera's zijn een goede maatregel maar wat doen we met de clubs zelfs? Ze zouden een programma moeten volgen zodat ze meer begrip gaan tonen."

Onzichtbare vijand

Aanleiding voor de maatregelen is de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior eerder deze maand. Vanuit het thuisvak kwam racistisch gescheld gericht aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Het leidde tot veel ophef en een discussie over racisme in het voetbal.

Volgens Davids (46), oud-speler van Ajax, AC Milan, Juventus en FC Barcelona, kwam het gedrag van de fans van Den Bosch niet uit de lucht vallen. "Helaas kunnen we inmiddels niet anders dan vaststellen dat het bestaan van racisme ook in Nederland een feit is", schreef hij op Instagram. "Dit was al zo, ver voor mijn voetbalcarrière en anno 2019 nog steeds."

Davids zat niet bij het overleg tussen de minister en de KNVB. "Ik heb aangeboden erbij te zitten maar ik was te veel, denk ik."

"Steeds een bepaalde groep bepaalt voor het slachtoffer wat het beste is. Dat vind ik heel erg apart. Wij zijn slachtoffer maar we hebben geen inmenging in wat de strategie gaat worden."

Zwarte Piet

Davids noemt racisme in Nederland 'een onzichtbare vijand'. "Je kunt er niet echt de vinger op leggen. Maar het is er wel en dat moeten we beamen."

Zwarte Piet is onderdeel van het probleem, zegt hij. "We hebben veel acties tegen pesten en aan de andere kant gaan we iets doorzetten wat mensen kwetst. Dat snap ik niet. Als een grote groep er last van heeft moet je stoppen en niet gewoon doorgaan."

Hij vindt dat premier Mark Rutte een standpunt moet innemen over racisme en Zwarte Piet. "Dat is heel belangrijk. Dat hij ervoor staat dat Nederland voor iedereen is, niet alleen voor een selecte groep."