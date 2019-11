De uitzending van 26 november

Deeltijddecadentie

Deze week is er veel discussie over de 'deeltijd-decadentie'. Twee derde van de Nederlandse vrouwen begint meteen na de opleiding, zonder man of kind, met parttime werk.

Is dat een probleem? En zo ja, is er wat tegen te doen? In de uitzending vanavond horen we hoe de politiek daarover denkt.