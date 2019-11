De uitzending van 25 november

Amsterdamse scholen dicht uit protest tegen lerarentekort

Zestien basisscholen in Amsterdam blijven in de week van 9 december vijf dagen achtereen dicht. De scholen voeren actie vanwege het lerarentekort. Ze zeggen dat ze de tijd nodig hebben om te onderzoeken hoe ze het tekort kunnen oplossen. Het betekent dat 5400 leerlingen die week niet naar school kunnen.

De zestien scholen horen bij de Stichting Westelijke Tuinsteden. Die had aan het begin van het jaar 13 fte's openstaan, inmiddels is dat opgelopen tot 20 fte's. De scholen liggen allemaal in het stadsdeel Nieuw-West. Joke Middelbeek van de Stichting Westelijke Tuinsteden is te gast.