'Soms zeggen ze hardop dat ze 'apen' geen hand willen geven'

Voetbalwedstrijden van prof- en amateurclubs zijn dit weekend begonnen met een minuut niet spelen. Een uniek gebaar in reactie op het racisme een week geleden tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior. Voetballer Mendes Moreira van Excelsior verliet toen het veld nadat hij doelwit werd van racistische leuzen van aanhangers van FC Den Bosch.

Het beeld van Moreira die het veld verliet en de scheidsrechter die het spel staakte, heeft veel los gemaakt. Ook buiten het profvoetbal. Dat is ook te merken als we op bezoek gaan bij de Amsterdamse club Zeeburgia. De club is een kweekvijver voor profclubs in Nederland en kent een groot en gekleurd spelersbestand. Zeeburgia zette gisteren een statement online waarin ze, een week na het incident, aandacht vragen voor het niet aflatende racisme langs de amateurvelden.

Volgens voorzitter Marianne van Leeuwen gebeurt het wekelijks dat haar spelers bij uitwedstrijden buiten de Randstad worden uitgescholden voor Zwarte Piet of erger. "Ik maak ook mee dat tegenspelers onze spelers geen hand geven omdat ze, zo zeggen ze hardop, 'apen' geen hand willen geven. En laatst stond ik naast een moeder van een club waar we tegen speelden die tegen haar jonge kind zei: 'ze staan nu wel voor, maar later komen ze gewoon weer mijn ramen lappen.'"