'Bij zware criminaliteit komt steeds vaker een auto in beeld'

Hendrik Steller van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV): "Wat we eigenlijk zien de afgelopen jaren is dat in de zwaardere vormen van criminaliteit eigenlijk elke keer een auto voorbij komt. En dat daarmee ook de belangstelling voor de auto binnen het criminaliteitsdomein is toegenomen."

Dit jaar zijn er al 6.000 auto's gestolen. Volkswagen, Audi, BMW, Renault en Toyota zijn favoriet. Dat aantal ligt lager dan vorig jaar, maar onder de nieuwe auto's is er juist een sterke stijging.

Smart key

Voertuigbeveiligingsexpert Henk van Vliet van Kiwa SCM legt uit hoe dat komt. Van de auto's die jonger dan drie jaar zijn, is driekwart zonder sleutel te openen, met een zogehten smart key. Dat maakt de voertuigen kwetsbaar voor criminelen die gebruik maken van speciale diefstalapparatuur.

Daarmee verlengt de autodief het signaal dat de auto naar de sleutel stuurt, waardoor het portier geopend en de motor gestart kan worden. Van Vliet verwacht dat het nog wel twee jaar gaat duren voor dit probleem is opgelost.

Liquidatie

Het aantal gestolen of vermiste kentekenplaten is dit jaar toegenomen van 62.000 tot 64.000. Naast het stelen van nummerborden, kunnen criminelen ook makkelijk valse kentekenplaten laten maken. Die bevestigen ze op auto's die gebruikt worden voor een andere criminele activiteit, zoals een plofkraak en liquidatie.

Dat laatste is bijvoorbeeld gebeurd bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Door slim speurwerk kwam de politie deze week een vierde verdachte op het spoor, via de gestolen auto's die gebruikt werden bij de moordaanslag.

'Duplomethode'

Het mobility team van de Amsterdamse politie ziet dat high impact criminelen meestal gebruik maken van de zogenaamde "duplomethode". Criminelen stelen dan een auto, zoeken op internet een vergelijkbare auto in dezelfde kleur en laten die kentekenplaat namaken. Zo kunnen zij zich verschuilen achter de identiteit van de eigenaar van de vergelijkbare auto.

Het bestellen van valse kentekenplaten via internet blijkt kinderlijk eenvoudig. Nieuwsuur nam de proef op de som en liet het nummerbord van de bekendste automobilist van Nederland namaken. Binnen 24 uur viel de het nummerbord van Koning Willem Alexander op de mat.