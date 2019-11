Politie Rotterdam zoekt grenzen van de wet op in strijd tegen wapens

Rotterdam heeft te maken met aanhoudend vuurwapengeweld. Uit cijfers van de Eenheid Politie Rotterdam blijkt dat in de regio Rotterdam dit jaar meer schietincidenten waren dan in de afgelopen vijf jaar, ook al is het nog maar november.

Preventief fouilleren is al mogelijk bij groepen mensen, die zich in gebieden bevinden die de officier van justitie aanwijst. Een strikte voorwaarde is dat de politie niet op individuele kenmerken mag selecteren.

Maar vanaf 1 december start een pilot waarbij dat juist wel gebeurt. De officier van justitie heeft een klein groepje van enkele 'veiligheidsrisico-subjecten' uitgekozen, die altijd gefouilleerd mogen worden in Rotterdam. Zij zijn geselecteerd op basis van informatie uit politiedossiers, waaruit een risico op wapengeweld blijkt.

De geselecteerden zijn inmiddels geïnformeerd. Dit zijn mensen van wie de officier van justitie denkt dat zij een risico vormen voor de samenleving of zichzelf. Het OM beroept zich op de 'Wet Wapens en Munitie', waarin inderdaad een bevoegdheid staat om te fouilleren. Maar niet iedereen is overtuigd dat deze bevoegdheid op deze manier gebruikt mag worden.

Vrees voor 'doelverschuiving'

"De politie heeft er een handje van om de grenzen van de wet op te zoeken. Zeker in Rotterdam" vindt Vincent Böhre van Privacy First. "Ervaring leert dat leidt tot doelverschuiving. Als dit nu voor één of twee doelen wordt geïntroduceerd, kan je er donder op zeggen dat dit later voor veel meer doelen wordt gebruikt."

Met deze nieuwe aanpak zoekt Rotterdam de grenzen van de wet op, maar of die overschreden worden is onduidelijk. Daarom hoopt het OM zo snel mogelijk een wapen aan te treffen tijdens een persoonsgerichte preventief fouilleeractie. De rechter zal zich dan over deze kwestie buigen en bepalen of de politie op of over het randje opereert.

"Het is voor ons ook nog even uitproberen hoe dat werkt", zegt Lillian van Duijvenbode, woordvoerder van politie Rotterdam. "Kunnen we het behappen? Hoe werkt het? Houdt het stand in een rechtszaal? Om dat goed en zorgvuldig te kunnen testen, gaan we met een kleine groep beginnen."