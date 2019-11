De uitzending van 22 november

Huurders in de knel

Huisvesting is een mensenrecht, maar tegelijkertijd is vastgoed een steeds populairdere manier om geld te verdienen. Huurders in grote wereldsteden komen hierdoor steeds meer in de knel. Dit is het hoofdthema van de documentaire Push, die zondag op het filmfestival IDFA première gaat.

Ook in Nederland zijn er zorgen over de opkomst van grote beleggers. Gaat Amsterdam steden als London, New York en Toronto achterna? We spreken erover met econoom Mathijs Bouman.