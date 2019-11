Gynaecologen willen zwangeren sneller inleiden na drama Zweedse studie

'Als de bevalling op mijn manier was gegaan, had ik met lege handen gestaan'

In de Zweedse studie werden vrouwen die werden ingeleid met 41 weken vergeleken met vrouwen bij wie werd afgewacht tot de 42 weken was bereikt. In de eerste groep kwamen alle kinderen levend ter wereld. In de groep vrouwen bij wie de zwangerschap werd afgewacht, stierven zes baby's. De onderzoekers vonden het hierna onethisch nog door te gaan met de studie.

In Zweden wordt standaard pas vanaf 42 weken ingeleid. In Nederland is het beleid voor het inleiden zeer wisselend. Er zijn vrouwen die bij een gezonde zwangerschap pas met 42 weken worden ingeleid. Andere gezonde zwangeren krijgen wel het aanbod om met 41 weken in het ziekenhuis de bevalling op te wekken. Het hangt er net vanaf welke hulpverlener je hebt.

Kans op sterfte blijft klein

Uit Nederlandse cijfers blijkt dat de kans op een dode baby verdubbelt na de 41 weken zwangerschap. In 2017 overleden 55 van de 29.012 baby's die na 41 weken geboren werden.

Op basis van een Nederlandse studie werd tot nu toe gedacht dat er maar een klein verschil zit tussen de risico's bij het inleiden met 41 weken zwangerschap en afwachten tot de zwangerschap (tot aan 42 weken) vanzelf op gang komt. In de inleidgroep overleed tijdens de Nederlandse studie één kind in de buik, bij de groep vrouwen die moest afwachten twee kinderen.

"Met de Zweedse cijfers erbij slaat de balans echter door naar eerder inleiden", zegt gynaecoloog Jan van Lith. Een vrouw mag altijd zelf kiezen, geeft hij aan. "Maar ik wil wel dat we iedere zwangere erop wijzen dat de kans op sterfte toeneemt als we langer wachten met het opwekken van de bevalling. Die kans op sterfte blijft klein, een op de 230, maar hij is er wel. Vrouwen moeten er daarom altijd voor kunnen kiezen het kindje bij 41 weken te laten komen."

In Nederland kun je, bij een gezonde zwangerschap, tot 42 weken thuis bevallen onder begeleiding van een verloskundige. Als inleiden standaard zal worden aangeboden in ons land, naar aanleiding van de Zweedse studie, zal het aantal thuisbevallingen dalen.

'Meeste vrouwen willen niet worden ingeleid'

De beroepsverenigingen van gynaecologen (NVOG) en verloskundigen (KNOV) werken nu aan een heldere richtlijn voor alle gynaecologen en verloskundigen. Samen moeten ze tot overeenstemming komen. De KNOV laat weten geschrokken te zijn van de sterftes in het Zweedse onderzoek. "Het is te begrijpen dat de eerste reflex is om alle zwangeren een inleiding aan te bieden bij 41 weken. Toch is het de vraag of dat het beste is", zegt woordvoerder Hennie Zoontjes.

De meeste vrouwen willen volgens hem niet worden ingeleid. "De weeën zijn dan vaak pijnlijker zodat vrouwen vaker pijnbestrijding nodig hebben." Ook zijn er volgens de KNOV aanwijzingen dat kinderen na vijf jaar na de geboorte meer gezondheidsproblemen hebben, zoals infecties. "De voor- en nadelen moeten dus goed worden afgewogen." Ook moet de vrouw gezond zijn en goed terugkijken op de bevalling, aldus de KNOV.