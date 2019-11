De uitzending van 20 november

Scholen zijn de beste plekken als het gaat om het herkennen van kindermishandeling. Toch blijkt dat er relatief weinig meldingen vanuit scholen komen over vermoedelijke mishandeling van kinderen, bijvoorbeeld op basis van waarnemingen uit de klas. Waardoor komt dat?

Spil in impeachment-onderzoek spreekt

Het is een belangrijk dag in het impeachment-onderzoek tegen president Donald Trump. De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, heeft verklaard dat er sprake was van 'voor-wat-hoort-wat' tussen Trump en diens Oekraïense ambtgenoot Zelensky. Die quid pro quo ligt aan de basis van het afzettingsonderzoek.

Als de Oekraïners het Witte Huis wilden bezoeken, zegt Sondland, dan moesten ze beloven een onderzoek te starten naar Trumps politieke tegenstanders en daar bovendien publiciteit aan geven. Om de druk op te voeren, werden honderden miljoenen dollars aan militaire steun bevroren. De EU-ambassadeur zegt dat de top van Trumps regering op de hoogte was van de gang van zaken. "Iedereen wist ervan. Het was geen geheim."

Wat betekent deze verklaring voor het vervolg van onderzoek tegen Trump? We spreken vanavond met correspondent Marieke de Vries.