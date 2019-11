Wie wist wat wanneer?

Naar verwachting stuurt het kabinet deze week een brief naar de Tweede Kamer over het bombardement in 2015 door een Nederlandse F16 op een bommenfabriek in Irak. Minister Ank Bijleveld heeft bevestigd dat daar zeventig burgerdoden bij vielen. Maar de Kamer wil meer weten: wie binnen het toenmalige kabinet wist wat op welk moment? Nieuwsuur reconstrueerde de gebeurtenis en sprak op achtergrondbasis met betrokkenen.