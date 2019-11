De uitzending van 15 november

Wat wil staatssecretaris Snel met de Belastingdienst? Niet elke fout bij de Belastingdienst valt te voorkomen, zei oud-minister Piet Hein Donner gisteren in Nieuwsuur. Donner deed onderzoek naar de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. "Ik ben bang dat het idee dat je dit soort dingen helemaal kunt voorkomen, moet loslaten." Jarenlang werden duizenden gezinnen die kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd gedupeerd door de Belastingdienst en zonder bewijs tot fraudeur bestempeld. Ze moesten vaak enorme bedragen terugbetalen. Deze toeslagenaffaire is volgens de commissie-Donner een gevolg van een te strikt beleid door de Belastingdienst. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel is verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Hij is vanavond te gast.

België doet niet aan streng stikstofbeleid België gaat veel soepeler om met de bescherming van natuur tegen stikstofvervuiling. Het Turnhouts Vennengebied, in de provincie Antwerpen, is een van de grotere natuurgebieden in Vlaanderen. Met tientallen beschermde planten en vogels, slechts een paar kilometer van de Nederlandse grens en met hetzelfde stikstofprobleem. Maar in België is er geen bouwstop. Boeren kunnen er gewoon uitbreiden. Dat voelt voor Nederlandse boeren net over de grens zeer oneerlijk. Vanavond een reportage.