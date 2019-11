De uitzending van 14 november

Een verlaging van de maximumsnelheid, een noodwet voor de bouw, aangepast veevoer en meer geld voor het uitkopen van boeren: premier Mark Rutte verdedigt vandaag - samen met zijn drie vakministers - de noodmaatregelen in de stikstofcrisis in de Tweede Kamer. Vanavond een verslag en het laatste nieuws.

Gebleken is dat de fiscus bij honderden gezinnen ten onrechte geruime tijd de kinderopvangtoeslag heeft ingehouden vanwege vermoedens van fraude. Staatssecretaris Menno Snel heeft de commissie-Donner aangesteld om een toeslagensysteem te bedenken dat beter rekening houdt met de burger. Ook moet duidelijk worden wat voor compensatie de gedupeerde gezinnen krijgen. Piet Hein Donner is te gast.

Jongeren in de politiek

Hoe kijken jongeren aan tegen de samenleving en de politiek? In een nieuwe serie 'De stem van de jongeren' belichten we de dromen en daden van de jeugd. Vanavond de 18-jarige Noah Brok, het jongste raadslid in Nederland. Al op zijn 16de werd hij voor een lokale partij gekozen in de gemeenteraad. De politieke discussies met zijn tweelingbroer houden hem scherp.