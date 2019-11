Formule 1-topman: we gaan sowieso racen op Zandvoort

Kort voor het interview met Nieuwsuur sprak Bratches nog met prins Bernhard en Menno de Jong, eigenaren van het circuit Zandvoort. Over zandhagedissen, ingewikkelde procedures of juridische kwesties werd er niet gesproken. Wel over festiviteiten op en naast het circuit.

Ondanks lopende vergunningsaanvragen, weerstand door milieuorganisaties bij de verbouwing van het circuit in Zandvoort en bodemprocedures over stikstof en bedreigde diersoorten, zeggen de mensen achter het grootste race-evenement ter wereld dat er over een half jaar, 3 mei 2020, sowieso wordt geracet.

"We zitten op schema", zegt De Jong. "De vergunningen zijn wel rond. Die zijn verstrekt. Daarmee kunnen we gewoon aan de slag. Er zijn mensen die daar een andere mening over hebben. Nou, daar hebben we een uitstekend systeem voor, die kunnen daarover in beroep gaan. En dat proces loopt nu. Maar de kans dat het niet doorgaat, die sluit ik eigenlijk wel uit."

Bratches zegt wél regelmatig geüpdatet te worden door het circuit, maar op de hoogte van alle lokale kwesties is hij niet. "Ik ben niet thuis in de juridische zaken die nu spelen. Wel ben ik vol vertrouwen dat zij (het circuit, red.) deze issues adequaat zullen managen. Een van de sponsors is een bouwbedrijf. Er zou reputatieschade zijn als zij het niet voltooid krijgen."

'We gaan racen'

Aan een alternatief wordt er volgens Bratches wel gedacht, al wil hij daar weinig concreets over loslaten. "Er is altijd een plan B. Wij zijn in een positie waarbij we opties hebben om te racen. Met Zandvoort hebben we een akkoord en een uitgestippeld pad. Maar - hoewel je het nooit voor de volle honderd procent kunt zeggen - kan ik wel stellen: wij zullen er zijn en we gaan racen."

Voor Bratches, sinds 2017 de aangewezen man om de Formule 1 om te toveren van een verouderd bolwerk tot een moderne en commerciële supermacht, is Zandvoort een zekerheid. Niet alleen over een half jaar, maar nog minstens decennia.

"In Monaco rijden we al 69 jaar. In Canada doen we dat al 41 jaar. Er is een reeks circuits waarmee we een historie delen, terugkomen en publiek hebben zitten. Ik zie niet in waarom Zandvoort er niet eentje wordt waarbij, als we over twintig jaar nog meer grijze haren hebben, we een twintigjarig jubileum zullen vieren."

Goede relaties met Assen

Dus dat betekent dat Assen definitief einde verhaal is? Nee, want onderhandelaar Bratches houdt alle opties open. "We hebben nog altijd goede relaties met Assen. Het managementteam van Assen heeft een geweldig merk met een geweldige historie in handen. Het is een circuit dat wereldwijd hoog in aanzien staat in de auto- en motorsport."

"Wij wensen hen dan ook alle geluk toe en misschien zullen we op een dag ooit gaan racen in Assen. Maar nu zitten onze partners in Zandvoort en daar zijn we héél blij mee."