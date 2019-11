De uitzending van 12 november

Jongeren in de politiek

Er wordt gesproken over de komst van een jongerenparlement. Nieuwsuur vraagt zich af: wat hebben en kunnen jongeren met de politiek? In een vijfdelige reeks 'De Stem van de Jongeren'vanavond de eerste aflevering over een jonge Rotterdamse studente die iets wil doen aan de positie van jongeren in haar buurt, een achterstandswijk.