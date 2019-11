Tweede Kamer wil uitbreiding van onderzoek naar misstanden bij adoptie

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat een onderzoek naar misstanden bij adopties van kinderen uit het buitenland moet worden uitgebreid. De partijen zeggen dat de kritische berichten over adopties uit China en India gisteren in de uitzending van Nieuwsuur, serieus genoeg zijn om ook deze landen te betrekken bij het onderzoek.

Dit voorjaar stelde minister Dekker voor Rechtsbescherming een commissie in onder leiding van Tjibbe Joustra, om onderzoek te doen naar de 'rol en verantwoordelijkheid' van de Nederlandse autoriteiten bij adopties uit Bangladesh, Sri Lanka, Colombia, Indonesië en Brazilië. Daarbij gaat het om adopties tot 1998. Destijds was er al kritiek vanuit organisaties van geadopteerden op de, in hun ogen, beperkte onderzoeksopdracht. Want de problemen spelen in meer landen.

In de uitzending van Nieuwsuur bleek gisteren dat de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie op de hoogte zijn gesteld van mogelijke misstanden bij adopties. In India bleek een biologische moeder een brief te hebben geschreven aan de autoriteiten omdat haar kinderen illegaal naar Nederland zouden zijn geadopteerd. In Bangladesh alarmeerde een Britse arts de Nederlandse autoriteiten omdat er kinderen onder valse voorwendselen van ouders werden afgenomen, ten behoeve van internationale adoptie.

Extra budget

De VVD, PVV, CDA en SP vinden dat het onderzoek snel moet worden uitgebreid. "Als blijkt dat in een aantal andere landen ook problemen zijn, of dat ook nog na 1998 problemen zijn, dan vind ik dat we het goed moeten doen. Ik heb liever nu een heel degelijk, zorgvuldig en zo breed mogelijk onderzoek dan dat we ons maar tot een aantal landen beperken", aldus Tweede Kamerlid Tobias van Gent (VVD).

Oppositiepartijen SP en PVV vinden daarnaast dat adopties vanuit China meteen moeten worden stopgezet. CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg wil dat deze adopties goed onderzocht worden, voordat er een mogelijke stop op komt. Van Toorenburg gaat schriftelijke Kamervragen over de zaak stellen aan minister Dekker.

Minister Dekker laat via een woordvoerder weten dat het de Commissie Joustra "vrij staat om haar onderzoek uit te breiden". Mocht daar extra budget voor nodig zijn dan is dat bespreekbaar, aldus de minister. De secretaris van de commissie laat weten dat er gedurende het onderzoek geen mededelingen worden gedaan hierover.