De uitzending van 11 november

De rechter doet uitspraak in het kort geding dat een groep vrouwelijke Syriëgangers heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Ze willen dat de overheid gedwongen wordt om hen en hun kinderen op te halen uit opvangkampen in Noord-Syrië.

Adoptiebeleid Nederland nader onderzocht

Er is een meerderheid in de Tweede Kamer voor een breder onderzoek naar misstanden bij het adoptiebeleid in Nederland.