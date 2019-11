Opnieuw klaagt geadopteerde Nederlandse Staat aan

Kennis van misstanden

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming zegt in een reactie 'niet te kunnen reageren op individuele gevallen'. "Verder staat het een ieder vrij om de Staat aansprakelijk te stellen en/of een juridische procedure te beginnen", aldus de minister.

Vanavond besteedt Nieuwsuur uitgebreid aandacht aan de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat bij adopties. De vraag daarbij is welke kennis van mogelijke misstanden er was bij de autoriteiten en hoe hierop gehandeld is.