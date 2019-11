De uitzending van 9 november

In Noordwijk had het klimaat gered kunnen worden

We stevenen af op drie graden opwarming van de aarde, met mogelijk catastrofale gevolgen. Dat had voorkomen kunnen worden als één cruciale nacht internationaal onderhandelen in een hotel in Noordwijk, dertig jaar geleden, succesvol was geëindigd. Dat zeggen althans betrokkenen en experts. Nieuwsuur sprak onder anderen met toenmalig milieuminister Ed Nijpels en met William Reilly, toen milieuminister van de VS.

Kijk in deze video het vergeten verhaal van de klimaatconferentie in Noordwijk aan Zee: