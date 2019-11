Al 30 jaar mantelzorger: 'Ik wil niet dat mijn dochter mijn leven krijgt'

De mantelzorg in Nederland wordt in de toekomst: voor ouderen, door ouderen. Dat blijkt uit een raming van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2040 zullen er meer mantelzorgers van 75 jaar en ouder zijn, terwijl het totaal aantal mantelzorgers juist afneemt.

Vorig jaar stonden tegenover elke oudere die mantelzorg kreeg bijna vijf mantelzorgers. In 2040 zullen nog slechts drie mantelzorgers per mantelzorg-ontvanger beschikbaar zijn.

De 57-jarige Margreet van der Voort vreest dat dit zijn weerslag zal hebben op mantelzorgers: er zal nog meer van ze gevraagd worden. Dat het zorgen voor een naaste intensief kan zijn, weet Van der Voort maar al te goed. Ze is al bijna dertig jaar mantelzorger. Op het hoogtepunt zorgde ze voor haar vader, moeder én broer. "Bij intensieve en langdurige zorg gaat het ten koste van je leven, van je sociale contacten, je hobby's en financiën. De hulp gaat altijd per definitie voor."

Drie huishoudens draaiend houden

De vader van Van der Voort is inmiddels overleden. Haar moeder (82) heeft een beroerte gehad en is slechtziend, haar broer heeft 25 jaar geleden een dwarslaesie opgelopen bij een auto-ongeluk. Beiden wonen zelfstandig, waardoor Van der Voort in totaal drie huishoudens draaiende houdt. "Je doet het allemaal gewoon, stoppen is geen optie. Je doet het allemaal uit liefde. Het mooie aan mantelzorgen is dat de liefde zichtbaar wordt binnen een gezin."

Nieuwsuur interviewde de familie Van der Voort: