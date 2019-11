De uitzending van 7 november

Hoe lost Broekers-Knol de opstopping in het asielsysteem op?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft meer opvangplekken nodig. Belangrijkste oorzaak voor het dreigende tekort aan plekken lijkt de lange wachttijd bij de bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Volgens Vluchtelingenwerk is dit het gevolg van bezuinigingen en het uitblijven van politieke actie.

Vanmiddag spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Zij gaat in het kabinet over asiel- en migratiezaken. Weet de staatssecretaris Kamerleden te overtuigen dat ze het vastlopende asielsysteem weer aan de praat krijgt? In de uitzending praten we erover met politiek duider Arjan Noorlander.

Vorige week zei Broekers-Knol in Nieuwsuur dat de problemen bij de asielopvang worden veroorzaakt door het relatief grote aantal asielzoekers 'met een economisch motief':