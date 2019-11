Criminaliteit onder asielzoekers: ambtenaren schrapten belangrijke passage

Uit de opgevraagde stukken blijkt dat door ambtenaren aanvankelijk wel werd voorgesteld om in de openbare stukken expliciet uit te leggen wat er onder het kopje 'overig' moest worden verstaan. Zedenmisdrijven en alchohol- en drugsgerelateerde misdaad bijvoorbeeld. De ambtenaar die dit voorstelde, meldde er nog bij dat de politiek eerder immers geïnteresseerd was in deze categorie misdaad.

Transparant

De uitleg werd uiteindelijk geschrapt na ambtelijk 'topberaad'. Het zouden te veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld over waarom bepaalde misdrijven, door afrondingsverschillen, niet de top-10 hadden gehaald. Er werd onder meer voorgesteld om de uitleg te beperken tot dat het kopje 'overig' een 'veelheid van andere soorten misdrijven' bevat. Het topberaad van ambtenaren wilde niet in de toelichting expliciet maken welke zware misdrijven daar onder vielen.

Staatssecretaris Harbers werd niet op de hoogte gebracht van die discussie in zijn topberaad. Hem wordt in een memo wel verteld dat hij met deze rapportage over asielcriminaliteit de Tweede Kamer 'completer en transparanter' informeert. Uiteindelijk stapte Harbers op omdat hij het parlement juist niet compleet en transparant informeerde.