Frits Spits: 'Samen beleven, dat is de grootste kracht van radio'

Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de Friese ingenieur Hanso Idzerda de eerste radio-omroepuitzending van Nederland verzorgde. Vanuit zijn eigen studio in Den Haag, via het apparaat dat je hierboven op de foto ziet, sprak hij op 6 november 1919 de Nederlandse luisteraars toe.

"Wij moeten die man heel erg dankbaar zijn", zegt radiomaker Frits Spits. "Idzerda is met radio begonnen. Ik heb in feite alles aan hem te danken. Als kleine jongen ben ik verliefd geworden op het medium en die liefde is niet minder geworden. Ik luister de hele dag naar de radio, naar allerlei zenders en ook podcasts. Het is heerlijk als iemand tegen je aanpraat."

Spits werd zelf recentelijk uitgeroepen tot belangrijkste radiomaker van de eeuw. Wij gingen met hem terug naar de draaitafel waaraan hij zijn allereerste programma maakte. Zijn reactie zie je in de video hieronder: