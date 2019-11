De uitzending van 6 november

Welke stikstof-maatregelen komen er?

Premier Mark Rutte noemde vrijdag de stikstofcrisis een acuut probleem met gevolgen "voor ons allemaal". Daarom is het wat het kabinet betreft "alle hens aan dek". Er komt 500 miljoen euro extra beschikbaar om de stikstofproblematiek aan te pakken. Dat geld is bedoeld voor maatregelen die de neerslag van stikstof in natuurgebieden verlagen.

Over die maatregelen wordt nu volop over gediscussieerd, want binnen de coalitie zijn de partijen het niet eens. Het kabinet wil komende vrijdag, na afloop van de wekelijkse ministerraad, bekend maken welke maatregelen de eindstreep hebben gehaald.

Vandaag spreekt Rutte met bouwers en boeren over de stikstofcrisis en overlegt hij met de coalitie. Wij volgen hem tijdens deze stikstof-toer door Nederland. Politiek verslaggever Arjan Noorlander praat ons bij in de uitzending.