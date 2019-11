Slob: 'Al meer geld naar onderwijs dan gedacht, maar er is een grens'

Minister Arie Slob van Onderwijs bood de leraren afgelopen vrijdag 460 miljoen euro extra, maar daarmee zijn ze nog niet tevreden. Ze willen dat er structureel meer geld bijkomt, maar dat zit er volgens hem niet in. "Voor deze kabinetsperiode moeten we reëel zijn. Het is uiteindelijk meer geld geworden dan we dachten, maar er is een grens."

De minister benadrukt dat er al heel veel gebeurt. Dit jaar heeft het kabinet 650 miljoen euro uitgegeven aan de aanpak van het lerarentekort. Voor de verlaging van de werkdruk is tot 430 miljoen beschikbaar. En de salarissen in het primair onderwijs gaan met gemiddeld 9,5 procent omhoog. Afgelopen vrijdag kwam er nog eens, eenmalig, 460 miljoen bij.

Hij beaamt dat er nog wel extra geld nodig is om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te stellen met die in het voortgezet onderwijs. "Daarvoor is er nog structureel een paar honderd miljoen euro nodig. Maar dat geld is er nu niet. Maar we hebben wel een fors begin gemaakt met de 270 miljoen die daarvoor beschikbaar is gekomen."