De uitzending van 4 november

Kabinet erkent burgerdoden bij luchtaanval Irak

Het kabinet erkent dat Nederland verantwoordelijk is voor de luchtaanval in 2015 op een bommenfabriek in Irak, en dat daarbij zeventig mensen omkwamen. Het ministerie van Defensie was op de hoogte van burgerslachtoffers, maar verzweeg dit aanvankelijk voor de Kamer, blijkt uit een brief van minister Ank Bijleveld aan de Tweede Kamer. De minister is vanavond te gast.