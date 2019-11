De uitzending van 3 november

Grootste oliebedrijf ter wereld naar de beurs

Met de langverwachte beursgang van Saudi Aramco later dit jaar, komt een enorme speler de aandelenmarkten op. Aramco boekte in 2018 een nettowinst van bijna 100 miljard euro en hoopt nu op een totale beurswaarde van 2000 miljard dollar. Ter vergelijking: dat is tien keer zo veel als Shell. En bijna net zoveel als Apple en Microsoft samen. Maar is Saudi Aramco wel een goede belegging?