De uitzending van 2 november

Woedende Chilenen gaan al weken de straat op

Chil: ooit een oase van rust in een onrustige regio, in de woorden van de huidige president Pinera. Maar in misschien wel het welvarendste land van Zuid-Amerika wordt nu al weken massaal gedemonstreerd. En het gaat er hard aan toe, met tientallen doden, honderden gewonden en duizenden mensen die zijn gearresteerd. Wat begon met een protest tegen de prijsverhoging van metrokaartjes is ontaard in een roep om vergaande politieke en sociale hervormingen.