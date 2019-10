'51 miljoen vervuilende diesels op Europese wegen, maar nog weinig actie'

"Er rijden 51 miljoen zwaar vervuilende diesels rond op de Europese wegen. Het is een industriebreed emissie-manipulatieschandaal", zegt Julia Poliscanova, van de in Brussel gestationeerde milieuclub Transport & Environment. "Maar we zien heel weinig bindende juridische actie tegen fabrikanten zoals tegen Volkswagen."

De uitkomsten van het onderzoek door de RDW is gedeeld met het Openbaar Ministerie. Als de komende maand definitief wordt vastgesteld dat beide auto's met sjoemelsoftware waren uitgerust, kunnen de autofabrikanten worden vervolgd. FCA, het moederbedrijf van Fiat Chrysler, is een Nederlands bedrijf.

Samenzweerders

Waar in Nederland de RDW en het OM nog onderzoek doen, zijn ze in de VS al een stap verder. Daar betaalde FCA ruim 650 miljoen dollar om Amerikaanse rechtszaken te schikken nadat de Amerikaanse toezichthouder concludeerde dat het bedrijf gebruik heeft gemaakt van sjoemelsoftware. Het bedrijf zegt dat het niets heeft misdaan.

Maar een maand geleden werd een hoge manager van FCA, Emanuele Palma, opgepakt. In de aanklacht staat dat het bedrijf wel degelijk heeft gesjoemeld en moedwillig de toezichthouder om de tuin heeft geleid. "Palma en zijn mede-samenzweerders", zo staat in de aanklacht, sjoemelden met de softwaresystemen zodat de voertuigen "minder stikstof-emissies produceren bij de federale testprocedures dan wanneer de betreffende voertuigen werden bestuurd door klanten in de echte wereld".