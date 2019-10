De uitzending van 31 oktober

Stikstofcrisis: ontspringt de auto-industrie de dans?

Ook Fiat Chrysler (met merken als Fiat en Jeep) heeft vals gespeeld met de milieutesten voor hun diesels. Volgens de Amerikaanse justitie heeft het bedrijf gebruik gemaakt van sjoemelsoftware. De Nederlandse toezichthouder RDW en het Nederlandse OM doen al jaren onderzoek naar Jeep. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland en voor een aantal diesels heeft Nederland het Europese milieucertificaat afgegeven. Maar volgens de Amerikaanse justitie is er geen twijfel: er is gesjoemeld met de testen. De diesels stoten veel meer stikstof uit dan voorgesteld. In een tijd waarin iedere gram stikstof lijkt te tellen, is het opmerkelijk hoe makkelijk de auto-industrie de dans ontspringt.