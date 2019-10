Terug naar Rottumerplaat: 'Jan Wolkers rende naakt over het eiland'

Schrijver Jan Wolkers ging in 1971 een week naar het onbewoonde eiland Rottumerplaat. Dagelijks deed hij verslag voor de radio. Bijna vijftig jaar na dato treedt Nieuwsuur in de voetsporen van Wolkers en bezoekt samen met biograaf Onno Blom het eiland. Aanleiding is de campagne 'Nederland leest', waarvoor de Wolkers-bundel 'Winterbloei' is samengesteld.

"Jaha, hier ben ik. Over!", roept Jan Wolkers in 1971 tegen VARA-presentator Willem Ruis op de radio. Ondanks de krakende verbinding dendert Wolkers enthousiasme rechtstreeks de huiskamers in. Het medium radio heeft een belangrijke rol, de luistercijfers zijn hoog. Wolkers: "Ik dacht dat het eiland kleiner was. En dat het, als ik ervan afstapte, als een hondendrol onder mijn schoen zou blijven zitten. Maar het is erg groot en erg mooi. Over!"

Aangekomen bij Rottumerplaat is meteen duidelijk wat Wolkers bedoelde. Ook anno 2019 strekt het eiland zich in al haar schoonheid voor de bezoekers uit. Op vogelgeluiden en het ruisen van de zee na is het doodstil. Er is alleen water, zand en begroeiing. Bij hoge uitzondering mag het eiland onder leiding van Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer worden bezocht.

"Een initiatief als dat van toen zou nu niet meer kunnen. In 1971 was het avontuurlijk en bijzonder, maar voor echte natuurwaarden had men in die tijd veel minder oog. Dit tochtje maken we in de reguliere werkgang en is alleen bedoeld om vogeltellers op te halen. Daarmee beperken we de verstoring die we nu veroorzaken."