Oud-presentator Kees Driehuis (67) overleden

Journalist en tv-presentator Kees Driehuis is overleden. Hij was 67 jaar. Driehuis presenteerde bijna dertig jaar de quiz Per Seconde Wijzer. Ook werkte hij bij verschillende actualiteitenprogramma's waaronder NOVA, de voorloper van Nieuwsuur.

"Kees is verankerd in de historie van NOVA", zegt Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje. "Hij was presentator en ook lid van de hoofdredactie, in de tijd dat NOVA nog mede door de VARA gemaakt werd." Driehuis werkte bij NOVA van 1997 tot en met 2002.

"Kees was een principiële man, een kundig en overtuigd journalist die zijn omgeving goed op scherp kon zetten", zegt Oranje. "Hij paarde dat met een bovengemiddeld gevoel voor humor; er ging geen gesprek voorbij met Kees zonder dat er gelachen werd. We gedenken hem met veel respect en waardering."