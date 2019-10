In de zorg staat CO2-uitstoot (onterecht) onderaan de prioriteitenlijst

Ook GroenLinks pleit voor hergebruik. "Kunnen we zo'n doktersjas niet gewoon goed wassen", zegt Kamerlid Corinne Ellemeet. Het is een van de oplossingen van de partij om verspilling in de zorg tegen te gaan. Vorig jaar werden er wel al afspraken gemaakt over het verduurzamen, maar die green deal loopt nog niet lekker.

Dat vindt ook de ChristenUnie. "In de praktijk zien we er nog weinig van terug", zegt Kamerlid Carla Dik-Faber. "Er zijn wel artsen en zorginstellingen die een stap willen zetten, maar het is nog niet ingebakken in de zorg." Volgens Ellemeet zijn de afspraken niet hard genoeg. "Het is nu meer een intentieverklaring."

En dus willen de linkse partijen dat er harde afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld vastleggen hoeveel minder CO2 er per jaar mag worden uitgestoten. Maar op rechts vinden ze de discussie belachelijk. PVV-Kamerlid Fleur Agema noemt het waanzin. "Er zijn zoveel grotere problemen in de zorg."

GL-Kamerlid Ellemeet werpt tegen: "Het klimaat is topprioriteit, dat is het ook voor heel veel mensen die werken in de zorg. Het goede nieuws is dat als je uiteindelijk geld bespaart door niet onnodig te verspillen en door energie te besparen, dat je dat ook weer kan investeren in de zorg."