De uitzending van 29 oktober

'Politiek moet idee loslaten dat we kunnen doorgroeien'

Morgen is er in Den Haag opnieuw een grote demonstratie tegen het milieu- en klimaatbeleid van het kabinet. De bouwsector gaat protesteren tegen de stikstofregels, maar vooral ook tegen een voor hen nog groter probleem: PFAS. Door een norm die sinds afgelopen zomer geldt, mag grond, slib of zand voorlopig niet worden afgegraven of getransporteerd als er per kilo meer dan 0,1 microgram giftige PFAS-stoffen in zit. Honderden projecten in de woningbouw, de wegenbouw en in de baggersector liggen hierdoor stil. Bouwers vrezen voor hun voortbestaan.

We spreken vanavond over het Nederlandse milieubeleid met hoogleraar milieukunde en oud-directeur van het RIVM Klaas van Egmond. Volgens hem is Nederland veel te lang doorgegaan met halfslachtig klimaatbeleid. De politiek moet inzien dat we niet eindeloos kunnen groeien, zegt hij.