De uitzending van 28 oktober

Inefficiënte medicijnen in kaart

We geven miljarden uit aan medicijnen, maar veel van die medicijnen slaan niet aan. Met alle bijwerkingen van dien. Sterker nog: we weten van veel geneesmiddelen helemaal niet waar ze in het lichaam naartoe gaan. Bij het Amsterdam UMC willen ze daar graag iets aan doen. Komende donderdag opent het Imaging Center dat volledig is gericht op het in beeld brengen van de werking van medicijnen in het menselijk lichaam. Vanavond een reportage.