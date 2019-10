Ziekenhuis opent centrum in strijd tegen dure en inefficiënte medicijnen

We geven miljarden uit aan medicijnen, maar veel van die medicijnen slaan niet aan. Sterker nog: we weten van veel geneesmiddelen helemaal niet waar in het lichaam ze belanden. Het Amsterdam UMC probeert daar iets aan te doen. Komende donderdag opent daar het Imaging Center dat volledig is gericht op het in beeld brengen van de werking van medicijnen in het menselijk lichaam.

Guus van Dongen, hoogleraar medische beeldvorming in het Amsterdam UMC, is initiatiefnemer van het centrum. Hij ontwikkelde met zijn team zo'n tien jaar geleden een techniek waarmee je geneesmiddelen licht radioactief kunt maken. Met een scanner kan je vervolgens volgen waar in het lichaam het radioactieve middel zich ophoopt.

En dat maakt heel duidelijk zichtbaar of een medicijn tegen prostaatkanker wel naar de prostaattumor gaat of bijvoorbeeld in de hersenen terecht komt. Van Dongen: "We kunnen nu eindelijk zien wat medicijnen in een individuele patiënt doen. En dat was tot voor kort onmogelijk."