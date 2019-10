De uitzending van 27 oktober

IS-leider Baghdadi dood?

Bij een Amerikaanse militaire operatie in Noordwest-Syrië is IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi hoogstwaarschijnlijk omgekomen, schrijven verscheidene Amerikaanse media op basis van bronnen bij het ministerie van Defensie. Het Witte Huis wil vooralsnog niets zeggen. President Trump zelf schreef op Twitter alleen: "Er is net iets heel groots gebeurd!"

Baghdadi is al vaker doodverklaard. Het is nu echter voor het eerst dat Amerikaanse militaire bronnen reppen van zijn dood. In de uitzending het laatste nieuws.