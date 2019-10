De uitzending van 26 oktober

Blokkade Brabantse boeren levert weinig op

Een dag protesteren bij het Brabantse provinciehuis heeft boze boeren weinig opgeleverd. Een motie om alle stikstofmaatregelen van tafel te halen, haalde het gisteravond laat niet. Wel gaat de provincie kijken hoe de landelijke maatregelen beter afgestemd kunnen worden op die van de provincie.

Honderden boeren demonstreerden gisteren in aanloop naar de vergadering in het provinciehuis. Dat verliep aanvankelijk rustig, maar later op de avond werd de sfeer gespannen: met tractors werden ingangen van het gebouw versperd. De politie voorkwam dat boeren binnenkwamen.

Te gas is Rik Grashoff, eerder Tweede Kamerlid voor GroenLinks, nu gedeputeerde in Brabant en verantwoordelijk voor natuur en milieu.