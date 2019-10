De uitzending van 25 oktober

Protest in Catalonië

Protesten rond de veroordeling van twaalf onafhankelijkheidsleiders, houden Catalonië in de greep. De voormalige leiders van de separatistische regering in de regio kregen celstraffen tot dertien jaar wegens hun rol in de organisatie van een illegaal en chaotisch referendum in Catalonië in oktober 2017. Barcelona maakt zich op voor een groots aangekondigde actie morgen, de dag voor de onafhankelijkheidsverklaring twee jaar terug. Vanavond een reportage van Europa-correspondent Saskia Dekkers.