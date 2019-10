De uitzending van 24 oktober

Noren rijden massaal in elektrische auto's

Noorwegen is het land met de meeste elektrische auto's per hoofd van de bevolking. De prijs van elektrische auto's ligt er mede door subsidies laag en er zijn tal van andere voordelen voor eigenaren van elektrische auto's. Wat zit er achter het beleid van de Noorse overheid om elektrisch rijden zo te stimuleren? In de uitzending een reportage vanuit Noorwegen.