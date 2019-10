De uitzending van 23 oktober

39 lichamen gevonden in vrachtwagen Engeland

In de Engelse plaats Grays heeft de politie 39 lichamen gevonden in een vrachtwagen. Het gaat om 38 volwassenen en een tiener. De slachtoffers moeten nog worden geïdentificeerd. Of het om migranten gaat, kan de politie daarom nog niet met zekerheid zeggen.

De politie gaat ervan uit dat de vrachtwagen afkomstig is uit Bulgarije en zaterdag via de westelijke havenstad Holyhead het land is binnengekomen. De 25-jarige Noord-Ierse chauffeur is aangehouden op verdenking van moord.

Een woordvoerder van de Britse Transportorganisatie zegt tegen de BBC dat de chauffeur een "onorthodoxe route" heeft genomen, als hij inderdaad vanuit Bulgarije kwam. Een verklaring daarvoor zouden de steeds strengere controles bij havens van Dover en Calais zijn.