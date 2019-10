Na stikstofcrisis nu impasse door PFAS, bouwsector maakt zich op voor acties

Schadelijke stof

PFAS betekent Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen. Het is een verzameling van zo'n zesduizend chemische stoffen die moeilijk afbreekbaar zijn. Ze hopen zich op door emissies in de grond of in rivieren. De stof is niet makkelijk uit de grond te halen, en is tegelijkertijd schadelijk voor onze bodem en ons water. Het wordt daarom ook een 'zeer zorgwekkende stof' genoemd.

We weten al een hele tijd dat PFAS in de bodem zit. In 2011 was bekend dat de stoffen mogelijk in toenemende mate gevaarlijk waren voor de volksgezondheid. Toch waren er tot nu toe geen regels omdat niet duidelijk was hoeveel van de stof schadelijk is. Tot afgelopen zomer. Na nieuw onderzoek van het RIVM kwam staatssecretaris Stientje van Veldhoven in juli met nieuwe, tijdelijke regels: het tijdelijk handelingskader. Daarin staat dat in één kilo droge grond niet meer dan 0,1 microgram PFAS mag zitten.

Samenvattend plan

Toen begonnen de problemen. Want er blijkt op heel wat plaatsen in Nederland meer dan die 0,1 microgram PFAS in de grond te zitten. Er mag dan geen grond en baggerspecie worden verplaatst. En daarom vallen werkzaamheden bij de grond-, weg- en waterbouw stil. Rijkswaterstaat (de grootste opdrachtgever voor baggerwerkzaamheden) inventariseert alle projecten nu op "eventuele knelpunten". Ondertussen liggen er honderden projecten stil.

Milieu-ingenieur Alphenaar: "De grens nu is extreem laag, 0,1 microgram, en dat is lager dan de concentratie die je bijna overal in Nederland nu kan vinden. Daarom ligt alles stil." Volgens Alphenaar is er dringend aan een norm van de overheid waar de sector iets mee kan. "De oplossing ligt in de eerste plaats in actief beleid. Het probleem niet meer ontkennen maar een samenvattend plan maken. Men zal met elkaar in gesprek moeten."