De uitzending van 22 oktober

Brits parlement stemt over brexit-akkoord

In Londen stemt het Brits Lagerhuis over het wetsvoorstel waarin de brexit-deal vastgelegd moet worden. Daarna gaat het parlement ook in debat over de tijdsspanne waarin de brexit geregeld moet worden.

In de loop van de avond wordt er duidelijkheid verwacht. We spreken met onze correspondent Tim de Wit.