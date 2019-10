De uitzending van 21 oktober

Opnieuw brexit-stemming gepland, gaat deze wel door?

De Britse premier Boris Johnson probeert vanmiddag wat hem afgelopen zaterdag niet is gelukt: groen licht krijgen in het Lagerhuis voor zijn brexit-deal. Om 15.30 uur Nederlandse tijd begint de zitting waar alsnog de stemming over de deal met de EU staat gepland. Maar zoals altijd: niets is zeker.

Johnson werd zaterdag via het aangenomen Letwin-amendement gedwongen tot het aanvragen van drie maanden uitstel bij de EU. In het amendement stond ook dat de deal pas wordt goedgekeurd als de bijbehorende wetgeving is geïmplementeerd. Daarmee werd stemmen over zijn akkoord die dag in feite nutteloos en besloot de premier om het af te blazen.

We spreken vanavond met correspondent Tim de Wit.