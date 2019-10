De uitzending van 20 oktober

Johnson vraagt om uitstel brexit, maar wel met tegenzin

Boris Johnson heeft ongeveer een uur voor het verstrijken van de deadline bij de EU een schriftelijk verzoek ingediend voor uitstel van de brexit, meldt EU-president Tusk. De Britse premier was door het parlement verplicht meer tijd te vragen, maar liet duidelijk weten daar zelf niks in te zien.

De premier heeft de uitstelbrief niet persoonlijk ondertekend. Verder heeft hij een andere brief bijgevoegd, wel ondertekend, waarin hij zegt dat verder uitstel verlenen een vergissing zou zijn. Een derde brief is van de Britse vertegenwoordiger in Brussel die schrijft dat de regering verplicht was om uitstel te vragen.