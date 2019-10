Deze Amsterdamse wijk was in oorlog berucht: 'Hier werden mensen gemarteld'

Waar zaten in Amsterdam de onderduikers, de NSB'ers, en waar kwamen verzetsstrijders bij elkaar? Welke oorlogsverhalen gaan er schuil achter de Amsterdamse deuren? Historicus Bianca Stigter ging ernaar op zoek en schreef ze op in de 600 pagina's dikke Atlas van een bezette stad. Straat voor straat beschrijft ze de vaak gruwelijke verhalen van de oorlog.

Een van de wijken waar de meeste sporen van de oorlog te vinden zijn is de Amsterdamse Apollobuurt, zegt Stigter. "In de jaren dertig was het een vrij nieuwe, pas gebouwde buurt. Vanwege de economische crisis stonden er veel huizen leeg en veel Duits-Joodse vluchtelingen hadden zich in deze buurt gevestigd. De Beethovenstraat werd ook wel de Brede Jodenstraat genoemd."

In de Apollobuurt woonden onderduikers, collaborateurs en Duitsers naast elkaar. Maar de buurt werd vooral berucht vanwege de vele Duitse instanties die er gevestigd waren, met één straat in het bijzonder.

De Euterpestraat

Wat nu de Gerrit van der Veenstraat heet, heette in de oorlog de Euterpestraat. Stigter: "Het is spreekwoordelijk geworden voor de rampen die zich in Amsterdam hebben afgespeeld. Dat kwam vooral door twee scholen die gevorderd waren door de Duitse Sicherheitsdienst. De oude meisjes-HBS werd het hoofdkwartier van de SD. Het was de plek waar alle opgepakte verzetsstrijders werden opgesloten, en ook Joden werden hier naartoe gebracht. In de kelder waren de cellen waar mensen werden gemarteld."

Bekijk hier het verhaal van Carla, die als kind in het SD-hoofdkantoor werd verhoord: