De uitzending van 19 oktober

Premier Johnson stelt stemming brexit uit

Het Britse Lagerhuis stemt vandaag niet over het brexitakkoord dat donderdag met de EU is overeengekomen. De reden is dat het Lagerhuis met 322 tegen 306 stemmen een amendement heeft aangenomen, het Letwin-amendement, waarin staat dat eerst alle bijkomende wetgeving moet zijn goedgekeurd.

Dat kan op zijn vroegst begin volgende week. Dat betekent dat het brexitakkoord vermoedelijk dinsdag pas in stemming kan worden gebracht.

De wet verplicht premier Boris Johnson nu om de EU om uitstel van de brexit op 31 oktober te vragen, maar hij is dat niet van plan. Johnson houdt vast aan die datum, zoals hij altijd heeft gezegd.

Volg de laatste ontwikkelingen in het liveblog van de NOS: