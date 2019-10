De camera als glazen bol: dit staat ons te wachten als de zeespiegel stijgt

Een stad als Amsterdam zal een stijging van 3 meter niet doorstaan, zegt Van Lohuizen. "Die 3 meter gaat komen, de vraag is alleen wanneer. In de slechtste voorspelling zou de zee over 80 jaar 3 meter kunnen stijgen. En dan is de vraag of Amsterdam wel op deze plek kan blijven."

Hij vertelt dat Indonesische hoofdstad Jakarta al is opgegeven en in zijn geheel naar een andere plek wordt verhuisd. "Het idee dat een stad als Amsterdam zou kunnen verdwijnen en op een andere plek herbouwd zou moeten worden, dat is moeilijk te bevatten. Daar we willen we niet zo aan."

Waar gaan wij heen?

Toch zijn er genoeg plekken op de wereld die onbewoonbaar zullen worden, zegt Van Lohuizen. Sommigen al op de korte termijn. Denk aan landen in de Pacific. Een stad als Dhaka in Bangladesh, maar ook Miami in het Amerikaanse Florida.

"Waar gaan de mensen die daar wonen straks naartoe? Internationaal hebben we daar nog niet goed naar gekeken. Het woord klimaatvluchteling is wel ingeburgerd, maar het is nog niet erkend."

Klimaat is nu nog geen grond om asiel te krijgen, zegt de fotograaf. "Het is nu nog geen discussiepunt bij de Verenigde Naties. Maar het is een vraag die wel gaat gelden, ook in Nederland op langere termijn. Waar gaan wij heen? De Duitse grens over? Het begint pas te heuvelen bij Arnhem."

