Nederlandse tieners drinken veel en dat komt waarschijnlijk door hun ouders

Scholieren van het Vechtdal College in Dedemsvaart vulden de vragenlijst ook in. Volgens hen is het makkelijk om als minderjarige drank te krijgen, bijvoorbeeld via oudere vrienden of over de grens in Duitsland, waar de leeftijdsgrens zestien is. Ook drinken ze op feestjes zonder ouderlijk toezicht, zoals tentfeesten. Bovendien staan volgens hen veel ouders drankgebruik op verjaardagen toe. "Ze hebben gezegd dat ik vanaf m'n vijftiende mag drinken zodat ik mijn grens kan ontdekken", zegt de vijftienjarige Chris.

De ouderlijke betrokkenheid bij de tieners is groot. Dat is in de regel een preventieve factor. Toch gaat het in de Nederlandse gemeenten gepaard met fors drankgebruik onder minderjarigen.

'Bespreken beter dan verbieden'

Bij gesprekken met de gemeente erkennen ouders in de gemeente Súdwest-Fryslân dat hun tieners makkelijk drank kunnen krijgen op feestjes en in 'zuipketen'. De plattelandsgemeente is ook bekend van de Sneekweek, een zeilevenement waarbij vaak flink wordt gedronken. Jaarlijks worden tien- tot vijftien jongeren in comateuze toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Toch vinden de meeste ouders dat bespreken beter is dan verbieden. "Ik denk dat je er beter open over kan zijn dan dat ze het stiekem doen", zegt een ouder. Op de IJslandse aanpak wordt sceptisch gereageerd: "Daar gaan ze hier een stevige klauw aan hebben."

Sommige minderjarigen mogen ook thuis alcohol drinken. Een moeder: "In het weekend koop ik een drankje voor mijn dochter van zestien en dat gaat goed." Een andere moeder: "Je gaat toch mee in het standpunt van andere ouders: dat is het probleem."

Kans op alcoholisme

"De houding van de ouders verrast me want we kennen nu het schadelijke effect van alcohol op het nog ontwikkelende brein", zegt de IJslandse onderzoeker Jón Sigfússon. Hij is geestelijk vader van de 'IJslandse aanpak'. "Als kinderen al drinken op hun vijftiende maken ze vier keer zoveel kans om alcoholist te worden. Ouders moeten daarvan doordrongen worden."

Barbara Werrij, kinderarts van het Antonius Ziekenhuis in Sneek, beaamt dat. "Kinderen die comazuipen lopen echt forse hersenschade op en zakken al snel een niveau op school."

Freek Brouwer, wethouder op Urk: "Je hoort ouders wel zeggen 'een koe is ook een kalf geweest' en wij hebben het ook gedaan. Maar nu bekend is hoe ongezond drinken is voor kinderen, is het - net als roken - echt een aandachtspunt voor ons."